Медработники начнут получать дополнительные выплаты по поручению Путина
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Российский лидер Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медработникам, сообщается на сайте Кремля.
Уточняется, что правительству необходимо создать соответствующие предложения по вопросу создания данных выплат медицинским работникам организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь.
Также было дано поручение обеспечить работников медицинских организаций первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем. Кроме того, Путин обязал предусмотреть предоставление служебных жилых помещений, земельных участков и ипотечных кредитов медработникам на льготных условиях.
Ранее сообщалось, что Минздрав начнет доплачивать врачам, определившим рак.