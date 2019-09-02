Кабмин Украины намерен повысить рост экономики страны на 40% за пять лет

Премьер-министр Украины Андрей Гончарук заявил, что экономика страны должна вырасти на 40% за пять лет. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, премьер выступил на встрече членов кабинета министров, на которой также присутствовал президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Гончарука, такой экономический рост позволит обеспечить один млн человек новыми рабочими местами.

Кроме того, премьер-министр отметил необходимость развития инфраструктуры, повышение качества связи. В число прерогатив Гончарук также включил пересмотр прожиточного минимума населения и тарифов ЖКХ,

Он также пообещал бороться с сокращением численности украинского населения.

Ранее сообщалось, что Депутаты Рады утвердили новый состав кабмина.