Россия выплатит долг ЕС за 2017 и 2018 годы в размере €54,5 млн

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам в размере €54,5 млн за 2017 и 2018 годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение правительства.

Отмечается, что деньги будут взяты из федерального бюджета.

Уточняется, что данное решение поддержали Минфин, МЧС, Минкультуры и Минтранспорта.

У России отобрали полномочия в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за воссоединения с Крымом, а также войны в Донбассе. В ответ на это Россия в 2017 году заморозила уплату членского взноса. При этом, она отметила, что возобновит ее как только полномочия будут восстановлены.

Ранее Путин рассказал о планах России по возвращению в Совет Европы.