«Ъ»: импортная органическая продукция может уйти с российских прилавков

Исполнительный директор «Русбренда» Алексей Поповичев направил письмо главе Минсельхоза Дмитрию Патрушеву, в котором говорится о рисках вступления в силу закона «Об органической продукции». Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В письме говорится, что некоторые правила закона повлияют на наличие импортной органической продукции на прилавках магазина, а также грозят поставщикам миллиардными убытками.

Отмечается, что согласно новым правилам с 1 января 2020 года зарубежной органической продукции с международными сертификатами придется получать документы российского типа. Для этого нужно менять формат упаковки и маркировать уже выпущенные товары, что довольно затратно. В «Русбредне» заявляют, что на это может уйти полгода. В это время продукция может быть снята с продаж на несколько месяцев.

По словам Поповичева, это приведет серьезным издержкам во всех звеньях товаропроводящей сети.

В Минсельхозе сообщили, что письмо «Русбренда» находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что пять лет назад Россия ввела запрет на импорт продукции из ЕС и США.