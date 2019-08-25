Представитель Зеленского заявил о снижении поставок дизеля из России

Андрей Герус, который является представителем президента Украины в кабинете министров, заявил, что российские дизельные поставки на территорию страны значительно снизились. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что доля дизельного топлива из России снизилась в два раза и теперь занимает на украинском рынке 20%.

Герус обратил внимание на то, что дефицита в данном виде топлива нем нет, его стоимость тоже снизились. Он также считает, что решение о применении пошлин на российское дизельное топливо верным и своевременным.

Политик рассказал об увеличении дизельных поставок из европейских стран, Белоруссии и с морских направлений.

Ранее сообщалось, что на Украине вступили в силу спецпошлины на товары из России.