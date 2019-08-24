Глава ЦБ Англии предложил замену доллару

Глава ЦБ Англии Марк Карни заявил о дестабилизирующем влиянии американской валюты на мировую экономику. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, доллар может быть заменен «глобальной цифровой альтернативой». Его доминирование привело к росту риска ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок. В качестве альтернативы глава ЦБ также назвал китайский юань или криптовалюту Libra от Facebook. Карни заметил, что пока они не могут взять на себя роль доллара, но новые технологии могли бы позволить бросить вызов американской валюте.

Ранее сообщалось, что ЦБ Китая близок к выпуску собственной криптовалюты.