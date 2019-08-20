В «Роснефти» рассказали о диверсификации зарубежных каналов поставок нефти

«Роснефть» продолжает успешно диверсифицировать зарубежные каналы поставок нефти.

Во втором квартале 2019 года поставки сырья в восточном направлении достигли 21,2 млн т, их доля в общем объеме реализации нефти за рубежом увеличилась до 56,4%.

НК также продолжает успешно развивать зарубежные активы.

Дочернее общество «Роснефти» в Германии - Rosneft Deutschland, входит в число крупнейших оптовых поставщиков нефтепродуктов в ФРГ. Общество наращивает клиентскую базу, в частности, подписан ряд новых контрактов с компаниями-авиаперевозчиками в Германии на заправку воздушных судов в аэропортах Берлина и Мюнхена.

Также, получена лицензия на импорт и экспорт нефти и другого сырья на территорию Германии. Осуществление самостоятельного импорта сырья будет способствовать повышению эффективности операционной деятельности общества.

Nayara Energy, ассоциированное предприятие Компании, во втором квартале 2019 года заключила долгосрочный предоплатный контракт в объёме 750 млн долл. США на экспортные поставки нефтепродуктов в адрес компаний BP и Trafigura. Сделка заключена с привлечением консорциума международных банков.