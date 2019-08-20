Минфин предложил заморозить льготы нефтегазовым проектам в Арктике

В Минфине России предложили официально распространить мораторий на новые меры господдержки нефтегазовых месторождений в Арктике. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на проект доклада замминистра финансов Ильи Трунина президенту Владимиру Путину, направленный в правительство 31 июля.

Отмечается, что несмотря на запрет на новые меры господдержки нефтегазовых проектов, «Роснефть» требует льготы для проекта с «Нефтегазхолдингом» в Арктике «Восток Ойл», при этом компания грозит сорвать план загрузки Севморпути. Минфин же, напротив, предлагает остановить все решения по льготам на неопределенный срок.

Сообщается, что вопрос может быть решен в ближайшее время на совещании у профильных вице-премьеров — Дмитрия Козака и Юрия Трутнева. Общий мораторий на выдачу новых налоговых льгот для нефтяных компаний (кроме Приобского месторождения) был введен до 2020 по результата совещания с президентом страны Владимиром Путиным 10 июля.

Тем не менее, льготы на проекты в Арктике описаны в законопроекте Минвостокразвития, который в настоящее время находится на рассмотрении правительства.

Ранее сообщалось, что Путин захотел ввести мораторий на господдержку нефтяных месторождений.