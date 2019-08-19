Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставках топлива в Севастополь

Херсонский городской суд арестовал якобы поставляющий в Севастополь топливо танкер Mriya («Мечта»). Об этом сообщает ТАСС.

Следствие считает, что танкер нарушил установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма.

По данным прокуратуры, это же судно, но под названием «Вилга» в июне 2015 года, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота.

Согласно информации Международной федерации транспортных рабочих, судно «Вилга» ходит под флагом Украины, оно пришвартовано в порту Херсона.

Ранее сообщалось, что украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия».