Украина арестовала танкер, подозреваемый в поставках топлива в Севастополь
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Херсонский городской суд арестовал якобы поставляющий в Севастополь топливо танкер Mriya («Мечта»). Об этом сообщает ТАСС.
Следствие считает, что танкер нарушил установленный Украиной порядок въезда-выезда на территорию Крыма.
По данным прокуратуры, это же судно, но под названием «Вилга» в июне 2015 года, поставляло топливо для подразделений Черноморского флота.
Согласно информации Международной федерации транспортных рабочих, судно «Вилга» ходит под флагом Украины, оно пришвартовано в порту Херсона.
Ранее сообщалось, что украинская прокуратура провела обыск на танкере «Мрия».