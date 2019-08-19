СМИ: танкер Ирана Grace1 покинул Гибралтар

Задержанный властями Гибралтара танкер с иранской нефтью Grace 1 поднял якорь и покинул британскую заморскую территорию на южной оконечности Пиренейского полуострова. Об этом сообщает GBC News.

По данным корпорации, танкер смог покинут Гибралтар после 46 дней, проведенных в его водах.

«Бывший Grace 1, покидает [территорию], — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что освобожденный в Гибралтаре танкер покинет порт с новым названием.

Представители порта Гибралтара совместно с полицией и королевской морской пехоты ВМС Великобритании задержали судно с неочищенной сырой нефтью рано утром 4 июля.