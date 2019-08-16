В ЕЭК отреагировали на сообщения об уходе Глазьева с поста советника президента

В Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) прокомментировали сообщения о переходе советника российского президента по вопросам экономики Сергея Глазьева на пост министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Отмечается, что Глазьев займет эту должность, если члены Высшего Евразийского экономического совета одобрят его кандидатуру.

Заседание назначено на 1 октября 2019 года. Оно пройдет в Ереване.

Главы правительств ЕАЭС уже одобрили проект решения по кандидатуре советника президента.

Ранее СМИ сообщили, что Глазьев уходит с поста советника президента по экономике.