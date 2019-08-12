Россия занимает второе место по поставкам СПГ в Европу, заявил Приходько

Первый замруководителя аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Россия на настоящий момент занимает второе место по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, российское государство уступает лишь Катару.

Он также отметил, что, скорее всего, Россия сохранит показатель по поставкам трубопроводного газа в европейские страны приблизительно на уровне 2018 года, который стал рекордным.

«В прошлом году поставки российского трубопроводного газа на европейский рынок составили рекордные 201,9 млрд куб.», — уточнил Приходько.

Он полагает, что в этом году показатели будут близки.

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