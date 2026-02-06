Комик Сабуров после задержания в аэропорту Внуково пытался кому-то позвонить

Комик Нурлан Сабуров пытался связаться с кем-то по телефону сразу после того, как в аэропорту Внуково сотрудники правоохранительных органов попросили его пройти с ними. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что юморист был задержан. Его отвели в специальное помещение, где он уже смог пользоваться телефоном. Там же стендап-комику сообщили, что ему запрещено въезжать на территорию России в течение 50 лет, пишет Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд.

До этого стендапер сталкивался с проблемами по части нарушения миграционного законодательства: в 2025 году он превысил допустимый срок пребывания в РФ. Сабурову назначили штраф и дали две недели на то, чтобы покинуть страну и въехать по правилам.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.