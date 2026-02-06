Размер шрифта
Нурлану Сабурову предрекли крах карьеры и закрытие ЧБД из-за запрета на въезд в РФ

Продюсер Дворцов заявил, что ЧБД закроют из-за запрета на въезд в РФ Сабурова
Алексей Майшев/РИА Новости

Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Газете.Ru», что после новостей о запрете на въезд в Россию Нурлана Сабурова шоу «Что было дальше?» ждет закрытие. Также он считает, что комик потеряет рекламные контракты в стране.

По словам продюсера, съемки популярного проекта Сабурова смогут продолжаться какое-то время за границей, но неизвестно, какие звезды будут рисковать своей репутацией.

«Это конец, крах его карьеры. Будем ожидать закрытие его шоу «Что было дальше?». Будут ли российские звезды рисковать и ехать для съемок за границу? Это мы уже узнаем в будущем, насколько наши люди действительно любят нашу страну, а не деньги, славу, как некоторые предатели. Поймем, чьи маски будут слетать. Безусловно, Нурлан потеряет рекламные контракты. Могу сказать так — до статуса иноагента ему рукой подать», — поделился Сергей Дворцов.

Mash сообщил 6 февраля о задержании Нурлана Сабурова в московском аэропорту. Юмориста остановили на досмотре и отказали во въезде на территорию России. Предварительно, причиной для введения запрета на 50 лет стали высказывания комика о СВО и нарушение миграционного законодательства.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.
 
