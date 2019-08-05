Эксперты предсказали ухудшения в российской экономики

Эксперты Института экономики роста имени Столыпина допускают ухудшение в российской экономике в 2019 году, вместо 2021, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Согласно исследованию, ВВП вырос на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этому поспособствовал успех крупных предприятий и госсектора, однако в среднем и малом бизнесе активность стала меньше.

Отмечается, что малых и средней предприятий стало меньше на 7-8%. Также сократилось число их рабочих. На сектор малого и среднего бизнеса повлияло и повышение НДС с 18% до 20%.

В микробизнесе, наоборот, стало больше сотрудников на 6,7%. Этому поспособствовало превращение малых и средних бизнесов в более мелкие предприятия.

По словам экономистов, первая половина 2019 года стала самой худшей с 1998 года. Число сделок по продаже предприятий малого и среднего бизнеса превысило результат за последние восемь-девять лет.

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