Россиянам напомнили об изменениях правил семейной ипотеки с февраля

1 февраля вступают в силу поправки в законодательстве, запрещающие оформлять два льготных кредита по программе «Семейная ипотека» на одну семью. О том, как будет работать нововведение, «Газете.Ru» рассказала финансовый эксперт Татьяна Волкова.

По словам эксперта, до конца января 2026 года закон позволял супругам оформить две льготные семейные ипотеки — по одной на каждого. Формально запрета не существовало, поэтому семья могла пользоваться сниженной ставкой 4-6% дважды.

«И, конечно, этим инструментом активно пользовались: кто-то покупал жилье детям или родителям, кто-то рассматривал недвижимость как инвестицию, а кто-то просто поэтапно улучшал жилищные условия», — объяснила эксперт.

С 1 февраля 2026 года подход меняется: одна семья — одна льготная ипотека.

«И даже если кредит был оформлен ранее, сам факт его наличия станет основанием для отказа в новом льготном займе. Теперь супругов будут рассматривать как одного заемщика, независимо от того, на кого оформлялась ипотека», — заявила Волкова.

Таким образом, как отметила финэксперт, мы видим, что государство фактически возвращает семейную ипотеку к ее изначальному смыслу — как инструменту для решения основного жилищного вопроса, а не масштабирования покупок.

«И после 1 февраля 2026 года взять несколько льготных ипотек будет невозможно», — сказала она.

Пока старые правила еще действуют, у семей остается выбор:

— оформить вторую льготную ипотеку;

— использовать материнский капитал как первоначальный взнос;

— направить средства в покупку жилья под аренду или будущие потребности семьи.

«Но важно поторопиться, потому что окно возможностей закрывается», — резюмировала специалист.

