Трамп заявил, что его проинформируют о результатах переговоров по Гренландии

Трамп сообщил, что его вскоре проинформируют об итогах переговоров по Гренландии

Президент США Дональд Трамп сообщил, что ему в скором времени доложат о результатах переговоров по Гренландии. Его слова приводит РИА Новости.

Американский лидер в беседе с журналистами в очередной раз подчеркнул, что остров необходим США для обеспечения национальной безопасности.

«Они [участники переговоров] собираются проинформировать меня о встрече сразу после этой конференции», - сказал Трамп журналистам.

14 января в Белом доме прошла встреча вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Соединенных Штатов Марко Рубио с Расмуссеном и главой МИД Гренландии Вивианом Мотцфельдт.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность США. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в ответ на это заявила, что захват Гренландии американцами может стать концом для НАТО. В свою очередь, премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен сообщил, что остров не продается, а его население не желает становиться американцами.

Ранее Путин назвал серьезным намерение Трампа присоединить Гренландию.