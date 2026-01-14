СМИ: немецкие военные отправятся в Гренландию уже в ближайшие дни

Bild: Германия на этой неделе отправит своих военных в Гренландию

Немецкие военнослужащие уже на этой неделе отправятся в Гренландию. Об этом, ссылаясь на источники в правительстве и бундестаге, сообщает газета Bild.

По имеющимся сведениям, передовая разведывательная группа бундесвера (Вооруженных сил Германии) может направиться в Гренландию в четверг. В министерстве обороны ФРГ заявили изданию, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявлял, что «планы Соединенных Штатов по присоединению Гренландии были еще в 60-е годы 19 века», поэтому идея Трампа — это не «экстравагантные разговоры».

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.