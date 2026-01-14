Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

В МИД Гренландии заявили, что остров не хочет быть частью США

Глава МИД Гренландии Моцфельдт заявила, что остров не хочет быть частью США
Leonhard Foeger/Reuters

Гренландия не хочет входить в состав США, но намерена укреплять сотрудничество с Вашингтоном, заявила глава МИД Гренландии Вивиан Моцфельдт после встречи с госсекретарем США Марко Рубио и вице-президентом Соединенных Штатов Джей Ди Вэнсом в Белом доме. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, очень важно подчеркнуть, насколько для Гренландии важно укреплять сотрудничество с США, но это не значит, что остров хочет принадлежать Вашингтону.

До этого глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что ему вместе с Моцфельдтом не удалось изменить позицию США.

14 января в Белом доме прошла встреча Вэнса и Рубио с Расмуссеном и Мотцфельдт. Переговоры состоялись на фоне недавнего заявления американского президента Дональда Трампа, который потребовал от Дании «немедленно убраться» из Гренландии.

5 января лидер США заявил о планах его страны захватить территорию Гренландии, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем политик подчеркнул, что Соединенные Штаты «так или иначе» получат остров.

Ранее Медведев заявил, что Европа «сдаст» Гренландию США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624013_rnd_2",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+