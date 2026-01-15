В Брянской области объявили о ракетной опасности

На территории Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Он призвал граждан по возможности оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице или в автомобилях, следует направиться в ближайшее укрытие.
Спустя 50 минут губернатор объявил об отмене ракетной опасности в регионе.
14 января Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры Брянской области.
За день до этого украинские военные с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.
Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.