Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Армия

В Брянской области объявили о ракетной опасности

Богомаз: в Брянской области объявлена ракетная опасность
Антон Вергун/РИА Новости

На территории Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он призвал граждан по возможности оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице или в автомобилях, следует направиться в ближайшее укрытие.

Спустя 50 минут губернатор объявил об отмене ракетной опасности в регионе.

14 января Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры Брянской области.

За день до этого украинские военные с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27624139_rnd_2",
    "video_id": "record::7e911b9e-1ae7-4dc0-936f-dbf0e8f89adb"
}
 
Теперь вы знаете
Уйти, чтобы вернуться. Стоит ли снова устраиваться в компанию, где работал раньше
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+