В Брянской области объявили о ракетной опасности

На территории Брянской области объявлена ракетная опасность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он призвал граждан по возможности оставаться дома и укрыться в помещении без окон с капитальными стенами. Тем, кто находится на улице или в автомобилях, следует направиться в ближайшее укрытие.

Спустя 50 минут губернатор объявил об отмене ракетной опасности в регионе.

14 января Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины целенаправленно атаковали объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры Брянской области.

За день до этого украинские военные с помощью FPV–дронов совершили атаку на два гражданских автомобиля в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянской области, в результате чего мирный житель получил осколочные ранения.

Ранее в зоне СВО сбили семь авиационных управляемых бомб.