Стало известно, кому повысят пенсии в феврале

Индексация пенсий в феврале затронет семьи с детьми и других льготников
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ежегодная плановая индексация социальных выплат в феврале коснется семей с детьми, пенсионеров, инвалидов, ветеранов, безработных и других льготных категорий населения. Об этом сообщает газета «Известия».

По словам депутата Госдумы Каплана Панеша, с 1 февраля основной коэффициент индексации составит 6,8%, что соответствует фактическому уровню инфляции за 2025 год. Он добавил, что повышение выплат всем льготным категориям россиян произойдет автоматически, для этого им не нужно будет подавать дополнительные заявления.

Также с 1 февраля увеличится материнский капитал: на первого ребенка сумма составит 737 205 рублей, а на второго — 974 189 рублей.

Максимальный размер пособия по безработице за первые три месяца составит 15 916 рублей, а минимальные выплаты составят 1884 рубля.

До этого доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин рассказал, что прожиточный минимум пенсионеров в целом по России в 2026 году составит 16 288 рублей.

Ранее была названа минимальная пенсия россиян в 2026 году.

