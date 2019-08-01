Названы страны, где чаще всего задерживают и отменяют авиарейсы

Эксперты назвали страны, где чаще всего задерживаются или отменяются рейсы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на AirHelp.

Специалисты организации по защите прав авиапассажиров изучили 15 самых популярных маршрутов российских путешественников в период с 31 марта по 15 июня 2019 года.

Отмечается, что чаще всего проблемы с рейсами возникали в Китае, Германии и Греции.

В КНР задержали 135 000 рейсов. Это почти каждый третий рейс из 390 000 вылетов, который был задержан на 15 минут или отменен.

Германия заняла второе место в рейтинге. Там не вовремя вылетели 25% рейсов. В Греции – 24%.

Также на первых строчках расположились Турция (21%), Италия (20%), Кипр (17,5%) и Болгария (16%).

Рейсы чаще всего следуют по расписанию в Белоруссии. Только 6% рейсов были задержаны или отменены. Также в ряде пунктуальных стран оказались Молдавия (9%), Казахстан (12%) и Латвия (12,3%).

В России оказалось 10% проблемных вылетов.

Ранее сообщалось, что почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы.