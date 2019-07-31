Росстат впервые за два года зафиксировал дефляцию

Росстат впервые за два года зафиксировал снижение потребительских цен за неделю, сообщает РИА «Новости».

По имеющейся информации, последний раз дефляция была замечена в сентябре 2017 года. С 23 по 29 июля уровень дефляции составил 0,1%.

В июне Росстат зафиксировал продовольственную дефляцию в месячном выражении на 0,5%. Такого не было с сентября 2018 года.

Уточняется, что больше всего цена снизилась на огурцы, картофель, морковь и лук. Также подешевели сахар, подсолнечное масло, колбасы, сосиски, сардельки, маргарин и гречка.

Неделей ранее инфляция составила 0,1%, с начала года — 2,7%. В годовом выражении на 29 июля инфляция достигла 4,4%.

Отмечается, что на некоторые продукты цена повысилась, также как на автобензин и дизтопливо.

Ранее Росстат объяснил причину повышения числа мигрантов.