Власти Шри-Ланки начнут бесплатно выдавать визы россиянам

Правительство Шри-Ланки планирует начать выдавать путешествующим россиянам бесплатные визы в страну. Об этом рассказал министр туризма, земель и религии Джон Амаратунга, передает РИА «Новости».

По его словам, власти страны приняли такое решение из-за снижения числа туристов в стране, вызванных на фоне терактов.

Министр отметил, что шанс получить бесплатную визу есть не только у жителей России, но и у 44 других стран. В частности, они будут выдаваться туристам из Британии, КНД, Норвегии, Финляндии, Дании, Индии, Швеции и прочих крупных стран.

Планируется, что Шри-Ланка начнет бесплатно раздавать визы уже с 1 августа 2019 года. Однако такие меры будут действовать в течение шести месяцев.

Ранее сообщалось, что комендантский час ввели на Шри-Ланке после серии терактов.

До этого на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По предварительным данным, число жертв достигло 253 человека, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран. Россиян среди них нет, подтвердил МИД островной страны.