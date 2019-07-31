Названы самые воруемые продукты в магазинах

Названы самые часто похищаемые товары в российских магазинах, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

На первом месте оказались сыр и колбаса. Их похищают в 15,4% случаев. На втором месте кофе (15%), на третьем конфеты и кондитерские изделия — 13,4%. Пиво и алкоголь занимают 11%, морепродукты - 9%. Среди парфюмерии воруют средство для дизайна ногтей (13,2%), лаки (12,9%) и помады (12%)..

В парфюмерных магазинах наиболее часто воруют женщины (78%), в продуктовых — мужчины (77%).