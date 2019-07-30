Европейской экономике предсказали тяжелые времена

Ситуация с европейской экономикой расстроила аналитиков во втором квартале 2019 года из-за снижения до 0,2%. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, слабый экономический фон сказывается на Европе, особенно на автопроизводителях. Если в первом квартале экономика Европы росла на 0,4 процента, что ударило по корпоративному сектору экономики.

Председатель Европейского центрального банка Марио Драги заявил, что экономические перспективы становятся все хуже и хуже.

Кроме того, аналитики ожидают снижение инфляции с 1,3% до 1,1%, что может также отразиться на темпе экономики Европы.

Ранее Всемирный банк отчитался о бедности украинцев.