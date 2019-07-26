Россия отвергла десятилетнеюю сделку по газу с Украиной

России невыгодно заключать долгосрочный договор по газу с Украиной, сообщает Reuters.

По имеющейся информации, на переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года Москва планирует настаивать на заключении краткосрочного контракта. Такой договор позволит России достроить инфраструктуру газопроводов в обход Украины. Благодаря этому Украина лишится статуса основного транзитера российского газа.

Сообщается, что российской стороне для завершения строительства будет достаточно года.

Ранее украинские пограничники испугались зеленого луча России.