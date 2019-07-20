Цены на бензин подскочили в Грузии

В Грузии повысились цены на бензин. Об этом сообщает Первый канал Грузии.

Теперь на многих заправочных станциях цены на бензин увеличились на 0,05 лари (1,1 рубль).

Такое же подорожание было и в начале июля.

Кроме того, что в качестве причин увеличения цены на бензин были названы обесценивание грузинской национальной валюты и повышение цен на горючее на международных рынках.

Председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралашвили отметил, что нефтепродукты в Грузии подорожали на 0,06 — 0,12 лари (1,32 — 2,63 рубля).

Ранее сообщалось, что грузинский лари пробил дно.