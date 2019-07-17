Пальмового масла лишат льгот в России

Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что российские власти предлагают увеличить налог на пальмовое масло на ставку, которая была ранее, то есть с 10% до 20%.

Как отмечается, также было принято решение внести в Госдуму соответствующий закон.

Таким образом, в России постараются ограничить повсеместное использование в пищевых продуктах пальмового масла из-за его вредности.

Ранее рассказали о сроках маркировки продукты с наличием пальмового масла.