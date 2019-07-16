Бастрыкин предложил конфисковать имущество у коррупционеров

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал ввести дополнительное наказание для коррупционеров – изъятие имущества, передают «Известия».

Он предложил вернуть конфискацию имущества, которая входила в список наказаний 44 ст. УК РФ до 2003 года. По его словам, эта мера повысит эффективность работы с коррупционерами.

Также Бастрыкин считает, что нужно ввести институт уголовной ответственности юридических лиц, так как правонарушители часто выводят средства заграницу через юрлиц.

Главная цель СК – предотвращение попыток хищения денег из бюджета, однако если это случится, нужно применить решительные меры вне зависимости от должности и заслуг, заключил он.

Ранее Бастрыкин рассказал о миллиардных хищениях в Роскосмосе.