Турция ответила на санкции Евросоюза

В турецком МИД заявили, что решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в ИЭЗ Кипра, не исправит ситуацию. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ведомство.

В МИД подчеркнули, что эти санкции против Турции не повлияют на действия страны в Средиземноморье. Турция продолжит свои деяния, так как страна имеет «равные права на ресурсы Кипра».

«Эти решения являются последним примером того, как один дуэт злоупотребляет членством в ЕС», — отметили в МИД.

Также в стране высказались насчет невозможности достичь мира и разрешить конфликт. По мнению турецкой стороны, диалог не возможен из-за того, что Кипр «не является реальным государством».

Ранее сообщалось, что Греция пригрозила Турции санкциями.