Турция ответила на санкции Евросоюза
В турецком МИД заявили, что решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в ИЭЗ Кипра, не исправит ситуацию. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на ведомство.
В МИД подчеркнули, что эти санкции против Турции не повлияют на действия страны в Средиземноморье. Турция продолжит свои деяния, так как страна имеет «равные права на ресурсы Кипра».
«Эти решения являются последним примером того, как один дуэт злоупотребляет членством в ЕС», — отметили в МИД.
Также в стране высказались насчет невозможности достичь мира и разрешить конфликт. По мнению турецкой стороны, диалог не возможен из-за того, что Кипр «не является реальным государством».
Ранее сообщалось, что Греция пригрозила Турции санкциями.