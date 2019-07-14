Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире

Российский рубль был признан самой недооцененной валютой из существующих в мире, передает РИА «Новости».

Соответствующую информацию опубликовал журнал Economist.

Издание сообщило, что в настоящее время валютный курс рубля оказался на 64,5% больше его реальной стоимости.

Журнал представил так называемый «индекс бигмака», согласно которому популярный бургер в США стоит $5,74, а в России немногим больше $2, что говорит о том, что курс рубля должен составлять 22,65 рубля за доллар.

В то же время самыми справедливыми валютами по отношению к доллару признали шведскую крону и канадский доллар.