Российский рубль оказался самой недооцененной валютой в мире
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Российский рубль был признан самой недооцененной валютой из существующих в мире, передает РИА «Новости».
Соответствующую информацию опубликовал журнал Economist.
Издание сообщило, что в настоящее время валютный курс рубля оказался на 64,5% больше его реальной стоимости.
Журнал представил так называемый «индекс бигмака», согласно которому популярный бургер в США стоит $5,74, а в России немногим больше $2, что говорит о том, что курс рубля должен составлять 22,65 рубля за доллар.
В то же время самыми справедливыми валютами по отношению к доллару признали шведскую крону и канадский доллар.