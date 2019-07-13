Россияне пожаловались на разорившие их курсы по финансовой грамотности

Жительница Санкт-Петербурга пожаловалась главе СК Александру Бастрыкину на курсы по финансовой грамотности, обворовывавшие граждан, сообщает 78.ru.

Жалоба была подана в ходе личного приема.

Женщина рассказала, что организаторы обещают прибыл при размещении денег на счете брокерской компании, но после перевода заявляют об утрате средств. При этом курсы якобы бесплатные.

Ранее сообщалось, что спрогнозирован рост расходов россиян на еду.