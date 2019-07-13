Спрогнозирован рост расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты выросла во II квартале 2019 года до 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на ежеквартального опроса Сбербанка «Индекс Иванова».

Так, отмечается, что доля трат на продукты является самой высокой на в структуре расходов россиян.

Рост трат на продукты объясняется падением реальных доходов, а также высокой инфляцией. Однако отмечается, что траты будут оставаться высокими, пока доходы населения не увеличатся существенным образом.

Ранее сообщалось, что ЦБ ищет новые способы оградить россиян от кредитов.