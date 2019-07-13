Появился календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, 4 и 5 января, которые выпадают на субботу и воскресенье и которые совпадают с нерабочими праздничными днями, переносятся на 4 и 5 мая.

Кроме того, согласно новому календарю, россияне будут отдыхать с 1 по 8 января в честь Нового года.

Уточняется, что в День защитника Отечества жители России будут отдыхать с 22 по 24 февраля, а в Международный женский день — с 7 по 9 марта.

Также россияне смогут отдохнуть в «майские» каникулы, которые продлятся с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая.

С 12 по 14 июня будут выходные в честь Дня России, а 4 ноября — в честь Дня народного единства.

Ранее эксперты выяснили, с кем предпочитают отдыхать россияне.