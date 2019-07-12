Конгресс США одобрил санкции против госдолга России

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Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России. Об этом сообщает C-Span.

Введение поправки было предложено представителями калифорнийской Демократической партии Брэдли Шерманом и Максин Уотерс.

Поправка была рассмотрена в рамках проекта оборонного бюджета США на 2020 год.

«Ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России», — подчеркнул Шерман.

Отмечается, что существует вероятность того, что эта поправка не вступит в силу. Это решение также будет проходить процедуру одобрения конгрессом.

Кроме того, сам проект еще не одобрен окончательно. При утверждении всех юридических аспектов, дальнейшая легитимизация будет зависеть от решения и подписания документа президентом США Дональдом Трампом.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов выразил надежду на то, что позитивная атмосфера, созданная на переговорах президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа, выльется в конкретные дела.