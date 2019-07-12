Вскрылись детали дела задержанного заместителя главы ПФР

Задержанного по подозрению в получении взятки заместителя главы Пенсионного фонда России Алексея Иванова взяли не с поличным. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По последним данным, Иванова задержали из-за взяток, которые в сумме составляют нескольких миллионов рублей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы по ч. 6 с. 290 УК России.

Ранее сообщалось, что 11 июля был задержан зампред ПРФ по делу о взятке.

Известно, что Иванов признал вину и подал в отставку. На данным момент он находится в изоляторе временного содержания на северо-востоке Москвы.