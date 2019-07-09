«Нафтогаз» раскрыл суть претензий «Газпрома»

«Нафтогаз» рассказал о сути нового иска «Газпрома» в стокгольмском арбитраже, пишет принадлежащая Демьяну Кудрявцеву газета «Ведомости».

В проспекте к выпуску еврооблигаций «Натфогаз» признает, что основным риском для инвесторов является пересмот решения стокгольмского арбитража по контракту с российским «Газпромом».

В уточненных исковых требованиях «Газпрома» говорится, что компанию устроят варианты при которых «Нафтогаз» будет вынужден выплатить ей около $2,1 млрд и отказаться от претензий на $11,58 млрд.

Представители обеих компаний пока не дали комментариев.