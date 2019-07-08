Названа тройка регионов с самыми высокими зарплатами

Самые высокие доходы у населения в России зафиксированы в Ямало-Ненецком, Ненецком и Чукотском автономных округах. Об этом информирует РИА «Новости»со ссылкой на исследование.

По имеющейся информации, рейтинг составили с помощью соотношения медианных среднедушевых месячных доходов населения к стоимости фиксированного набора товаров и услуг в каждом регионе в 2018 году.

Как отмечается в исследования, в 15 регионах доля бедных составляет менее 10%. К ним относятся регионы с высокими доходами. При этом авторы исследования отдельно отметили регионы с более низким уровнем бедности, чем в более богатых субъектах РФ. Так, Татарстан имеет 10-е место по доходам населения. А по доле бедных республика продемонстрировала второй лучший результат. Лидером по этому показателю является ЯНАО.

Отмечается, что самые низкие зарплаты наблюдаются в Тыве, Калмыкии и на Алтае. Эти регионы оказались в конце рейтинга.

Ранее рассказали о городах РФ, в которых доходы росли быстрее всего.