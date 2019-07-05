Найден новый способ мошенничества через банкоматы
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Банк России выявил новый способ мошенничества, сообщает РИА «Новости».
Речь идет об отмене транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.
Сообщается, что алгоритм нового способа мошенничества достаточно прост из-за несовершенства сценариев обработки переводов с карты на карту.
Эксперты ЦБ подчеркивают, что основным способом минимизации рисков такой атаки является проверка корректности сценария работы банкомата.
Ранее сообщалось, что в России запретят сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя.