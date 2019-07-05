Найден новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России выявил новый способ мошенничества, сообщает РИА «Новости».

Речь идет об отмене транзакций с карты на карту с использованием банкоматов.

Сообщается, что алгоритм нового способа мошенничества достаточно прост из-за несовершенства сценариев обработки переводов с карты на карту.

Эксперты ЦБ подчеркивают, что основным способом минимизации рисков такой атаки является проверка корректности сценария работы банкомата.

Ранее сообщалось, что в России запретят сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя.