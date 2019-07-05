Назван новый способ мошенничества через банкоматы

Банк России выявил новый способ мошенничества с отменой транзакций с карты на карту с использованием банкоматов, сообщает РИА «Новости»со ссылкой на презентацию, прошедшей во время Международного финансового конгресса.

Согласно обзору регулятора основных типов компьютерных атак в кредитно-финансовой сфере в 2018 году, алгоритм нового способа мошенничества достаточно прост. Он основан на несовершенстве сценариев обработки переводов с карты на карту во время выполнения операций в банкоматах.

Как отмечается, на данный момент ЦБ рекомендует банкам проверять корректность сценариев работы банкоматов.

Ранее сообщалось, что в России запретят сберкнижки и депозитные сертификаты на предъявителя.