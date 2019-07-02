Власти ФРГ признали эффективность Rosneft Deutschland в период кризиса на трубопроводе «Дружба»

Власти Германии поблагодарили Rosneft Deutschland за проактивные действия в решении проблем с загрязнением трубопровода «Дружба».

В письме профильного ведомства отмечается, что «профессиональные действия Rosneft Deutschland позволили стабилизировать рынок нефтепродуктов Восточной Германии, где, в отличие от других стран, затронутых данной проблемой, удалось избежать ограничения поставок на внутренний рынок и использования стратегических резервов».

Так, Rosneft Deutschland в период ограничения поставок по трубопроводу «Дружба» обеспечила максимально возможный объем переработки, в целом обеспечив выполнение долгосрочных обязательств по поставкам нефтепродуктов на внутренний рынок, в очередной раз подтвердив статус надежного поставщика немецкого рынка.

Кроме того, в течение ограничения поставок по «Дружбе» Rosneft Deutschland, как крупнейший акционер завода PCK Raffinerie GmbH, активно взаимодействовала как с остальными акционерами завода, а также с другими заинтересованными сторонами, в том числе с европейскими компаниями-транспортерами сырья.