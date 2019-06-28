Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчетов для обхода санкций против Ирана
close
Франция, Германия и Великобритания запустили механизм финансовых расчетов с Ираном с целью обхода американских санкций, ксообщает ТАСС.
Механизм INSTEX доступен для всех стран ЕС, говорится в заявлении Европейского союза.
Механизм призван содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.
Планируется открыть INSTEX для третьих стран.
Ранее, почему сделка Трампа с Ираном никому не нужна, объяснило издание Politico.