Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчетов для обхода санкций против Ирана

Франция, Германия и Великобритания запустили механизм финансовых расчетов с Ираном с целью обхода американских санкций, ксообщает ТАСС.

Механизм INSTEX доступен для всех стран ЕС, говорится в заявлении Европейского союза.

Механизм призван содействовать законному ведению бизнеса с Ираном.

Планируется открыть INSTEX для третьих стран.

Ранее, почему сделка Трампа с Ираном никому не нужна, объяснило издание Politico.