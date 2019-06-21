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Биржи США закрылись в «красной» зоне на росте геополитической напряженности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

По данным агентства, промышленный индекс Dow Jones снизился на 0,13% и составил 26719,13 пункта.

Как отмечается, индекс NASDAQ рухнул 0,24% и оказался на отметке в 8031,71 пунктов.

При этом индекс S&P 500 уменьшился на 0,13%, до 2950,46 пункта.

Ранее сообщалось, что рынок США обрушился на фоне эскалации торговой войны с Китаем.