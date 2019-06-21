Демократы потребовали новых санкций против РФ
Группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщается на сайте организации.
Согласно документу, законопроект предусматривает введение санкций США против суверенного долга и банков России.
Как отмечается, демократы также предложили ввести ограничительные меры в отношении российских СПГ-проектов.
При этом документ призван «наказать» Россию за «вмешательство» в выборы США.
Ранее сообщалось, что ЕС продлит экономические санкции против России.