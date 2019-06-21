Демократы потребовали новых санкций против РФ

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Группа демократов-центристов Blue Dog Democrats внесла в конгресс США законопроект о новых санкциях против России. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно документу, законопроект предусматривает введение санкций США против суверенного долга и банков России.

Как отмечается, демократы также предложили ввести ограничительные меры в отношении российских СПГ-проектов.

При этом документ призван «наказать» Россию за «вмешательство» в выборы США.

Ранее сообщалось, что ЕС продлит экономические санкции против России.