Многодетные семьи смогут компенсировать ипотечный кредит

Госдума приняла закон о компенсации ипотечных кредитов семьям, в которых родился третий ребенок и последующие после 1 января 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Родитель, на которого оформлен кредит, может получить до 450 тыс. рублей на его погашение. Если задолженность меньше данной суммы, то деньги пойдут на погашение процентов за пользование займом.

Получить компенсацию могут только граждане РФ и только единожды. Дети также должны быть россиянами.

Закон не коснется тех, кто был лишен родительских прав.

Предварительно, компенсацию смогут получить около 30 тыс. семей в 2019 году.

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