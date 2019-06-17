Когда численность населения России упадет ниже 100 млн

ООН опубликовала прогноз численности населения Земли. Доклад опубликован на сайте организации.

Число жителей Земли через 30 лет увеличится на 2 млрд человек и составит 9,7 млрд. Отмечается, что по прогнозам примерно в 2027 году Индия обгонит Китай, став самой густонаселенной страной.

В то же время сообщается, что по пессимистичному прогнозу число жителей в России к 2078 году опустится ниже 100 млн человек.

Также отмечается, что население мира стареет, также как и население России. Сегодня средний возраст россиянина составляет сейчас около 39,6 лет.