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Представители немецкого машиностроения выразили обеспокоенность из-за того, что экономика страны все сильнее страдает от cанкционных ограничений, преследующих политические цели. Об этом пишет Die Augsburger Allgemeine.

По словам президента Союза машиностроителей Германии Карла Мартина Велькера, санкции против России нужно пересмотреть.

«Политический эффект антироссийских санкций сводится к нулю, в то время как влияние на бизнес немецких фирм в России катастрофично», — заявил Велькер.

Он заметил, что спустя пять лет санкций нужно проверить, привели ли они к чему-нибудь. Велькер подчеркнул, что Союз не требует незамедлительных радикальных действий, но просит оценить санкции. От части санкционных ограничений, наверняка, можно отказаться. Санкции ослабили позиции немецкого бизнеса России, другие страны стремятся занять освободившееся место.

Торговая война между США и Китаем также существенно затрагивает немецкое машиностроение. Оно выиграло от внутренней политики президента США Дональда Трампа, который «дерегулировал» экономику страны и значительно снизил налоги предприятий, поэтому у них появилась возможность приобретать больше немецких автомобилей. Однако Велькер выразил сомнение в том, что такая ситуация будет продолжаться долго.