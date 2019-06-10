ВБ назвал угрозу для роста ВВП России
Всемирный банк заявил, что возможное расширение антироссийских санкций угрожает росту экономики России. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, в ВБ считают, что санкции угрожают экономике РФ в среднесрочной перспективе.
Как отмечается, к негативным факторам в банке также отнесли возможное резкое падение мировых цен на нефть.
При этом к позитивным для роста ВВП России факторам относятся национальные проекты.
Ранее сообщалось, что Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России.