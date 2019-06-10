ВБ назвал угрозу для роста ВВП России

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Всемирный банк заявил, что возможное расширение антироссийских санкций угрожает росту экономики России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в ВБ считают, что санкции угрожают экономике РФ в среднесрочной перспективе.

Как отмечается, к негативным факторам в банке также отнесли возможное резкое падение мировых цен на нефть.

При этом к позитивным для роста ВВП России факторам относятся национальные проекты.

Ранее сообщалось, что Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России.