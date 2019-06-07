Из-за ПМЭФ в Германии вспомнили о важности России

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На международном экономическом форме в Санкт-Петербурге Россия демонстрирует свою силу. Портал Orange объясняет, почему самая большая страна мира важна и для Германии.

Отмечается, что самым известным представителем немецкой стороны на форуме является федеральный министр экономики и энергетики Петер Альтмайер. Он совершил двухчасовой перелет из Берлина, поскольку России является одним из самых важных торговых партнеров ФРГ. По данным Федерального статистического ведомства страны, в настоящее время Россия занимает в рейтинге торговых партнеров 13 место, обгоняя Японию.

В прошлом году Германия продала в Россию товары, стоимость которых составляет около €26 млрд. Речь идет об автомобилях, запчастях и оборудовании. Согласно статистике, гораздо большее значение для Германии имеет импорт: в 2018 году российская сторона продала ФРГ товаров примерно на €36 млрд. При пересчете получается, что каждый немец импортировал из России товаров на €435.

Кроме того, российская сторона является крупнейшим поставщиком энергоресурсов для Германии и одной из немногих крупных стран мира, из которых ФРГ больше импортирует, чем туда экспортирует. Также Германия закупает в России много металла, железа и стали. К тому же, более 800 немецких предприятий получают прибыль на российском рынке. Товарооборот восьми крупнейших предприятий из Германии в России составляет почти €15 млрд.